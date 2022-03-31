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Зарема Салихова прокомментировала переход защитника «Спартака» Айртона во «Фламенго»

Зарема Салихова прокомментировала переход защитника «Спартака» Айртона во «Фламенго»
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход защитника красно-белых Айртона Лукаса в бразильский «Фламенго».

«Айртон недавно продлил контракт со «Спартаком». Его уход никак не входил в спортивную стратегию клуба, как и многое другое. Тем не менее даже в этих условиях сделка пойдёт на благо клуба — Айртон не сбежал, как делали другие, а показал себя профессионалом.

А ещё хочу отметить, что на этот отъезд повлияли как внефутбольные факторы, так и позорное истолкование эпизода в матче с «Нижним» судьёй Ивановым. Мелочей не бывает. Растерянный Джикия слушает судью и пытается найти некую логику в наборе слов. Рядом шокированный таким объяснением Соболев, который получил красную за такое же столкновение и дисквалификацию на два матча. Эта съёмка в подтрибунном помещении войдёт в историю под названием «Сюрреализм футбольного судейства. Эпизод 2022».

Надеюсь, Лукасу будет что вспомнить хорошее о Москве, о клубе, а Иванова и ему подобных он забудет и быстро восстановится после травмы.

Жаль, что Айртон не проведёт в «Спартаке» прощальный матч, потому что это мог бы быть игрок на долгие годы. Он заслужил уйти под аплодисменты трибун», — цитирует Салихову «Спорт-экспресс».

Напомним, Айртон перешёл в «Спартак» из «Флуминенсе» в конце 2018 года. В составе красно-белых футболист провёл 108 матчей, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.

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