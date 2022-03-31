Марсело хочет остаться в «Реале». Он наслаждается жизнью в Мадриде

Защитник мадридского «Реала» Марсело планирует остаться в испанской команде на следующий сезон, несмотря на недостаток игровой практики. Об этом сообщает Football Espana в «Твиттере».
По сведениям источника, бразильский футболист наслаждается жизнью в столице Испании Мадриде, поэтому планирует остаться в «Реале» на следующий сезон.
33-летний Марсело выступает за испанскую команду с 2007 года. В нынешнем сезоне на счету бразильского футболиста участие в 14 матчах во всех турнирах и одна результативная передача. Соглашение защитника с «Реалом» истекает в конце сезона. Рыночная стоимость Марсело оценивается порталом Transfermarkt в € 3 млн.
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