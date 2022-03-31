Президент «ПСЖ»: на Украине умирают люди, им негде ночевать, а мы ругаемся из-за Суперлиги

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался о Суперлиге.
«С Суперлигой или без неё — я ненавижу говорить о об этом — вы говорите о трёх клубах. Они знают, что у них нет шансов. На Украине умирают люди, им негде ночевать — а мы ругаемся из-за Суперлиги?
Проблема с клубами Суперлиги заключается в том, что у них нет стабильности. У них нет долгосрочного финансового видения. Они забывают, что футбол – это общественный договор, а не юридический, так что они просто размахивают куском бумаги.
Флорентино Перес разговаривал со мной на матче Лиги чемпионов и сказал: «Нам нужно найти момент, когда мы сможем поговорить с тобой». Я был с ним очень жёстким. Я сказал, что рад поговорить, но если он собирается что-то делать за моей спиной, мне это неинтересно», — приводит слова Аль-Хелаифи BBC.
- 31 марта 2022
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