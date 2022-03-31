«Тоттенхэм» в конце сезона обсудит с «Ювентусом» полноценный трансфер Кулушевски
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Английский «Тоттенхэм» в конце нынешнего сезона планирует обсудить с итальянским «Ювентусом» полноценный переход в лондонскую команду полузащитника Деяна Кулушевски. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
21-летний Кулушевски перешёл в «Тоттенхэм» на правах полуторагодичной аренды в зимнее трансферное окно. В 11 матчах за английскую команду шведский футболист забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Сообщалось, что «Тоттенхэм» может выкупить Кулушевски за € 35 млн.
Соглашение между Кулушевски и «Ювентусом» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.
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