Невилл — о Глейзерах: считаю, что проблемы клуба идут от руководства

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о владельцах клуба, семье Глейзеров.

«В данный момент я действительно обеспокоен. Я никогда не шёл против Глейзеров, пока был игроком. Я не видел причин для этого — мы были успешны.

Суперлига стала для меня моментом, когда все эти владельцы продемонстрировали полную и абсолютную жадность и презрение к английскому футболу. Они были готовы разрушить его ради своих собственных интересов. После Суперлиги они говорили, что будут общаться, что будут что-то менять. Они ничего не изменили.

Считаю, что проблемы клуба идут от руководства. У них было 10 лет после ухода Фергюсона и Дэвида Гилла на то, чтобы доказать способность управлять клубом, и они доказали обратное», – приводит слова Невилла SkySports на мероприятии The Overlap.