Джанни Инфантино заявил о намерении переизбираться на пост президента ФИФА

Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы организации, сообщает Eyewitness News.



По информации источника, Инфантино объявил о своём решении во время сегодняшнего заседания конгресса ФИФА в Дохе (Катар). Выборы президента организации состоятся в рамках 73-го конгресса организации в 2023 году.



52-летний швейцарец возглавил ФИФА в 2016 году после того, как пост президента организации покинул Йозеф Блаттер. В 2019 году Инфантино был переизбран главой ФИФА.



Ранее стало известно, что начало избирательного периода намечено на 31 марта 2022 года. Крайний срок подачи кандидатур на пост президента ФИФА ассоциациями-членами ФИФА установлен за четыре месяца до проведения конгресса, а крайний срок уведомления ассоциаций-членов ФИФА об именах предложенных и допущенных кандидатов — за один месяц до проведения конгресса, при этом избирательный период заканчивается президентскими выборами ФИФА на конгрессе.

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