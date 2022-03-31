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Джанни Инфантино заявил о намерении переизбираться на пост президента ФИФА

Джанни Инфантино заявил о намерении переизбираться на пост президента ФИФА
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Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы организации, сообщает Eyewitness News.

По информации источника, Инфантино объявил о своём решении во время сегодняшнего заседания конгресса ФИФА в Дохе (Катар). Выборы президента организации состоятся в рамках 73-го конгресса организации в 2023 году.

52-летний швейцарец возглавил ФИФА в 2016 году после того, как пост президента организации покинул Йозеф Блаттер. В 2019 году Инфантино был переизбран главой ФИФА.

Ранее стало известно, что начало избирательного периода намечено на 31 марта 2022 года. Крайний срок подачи кандидатур на пост президента ФИФА ассоциациями-членами ФИФА установлен за четыре месяца до проведения конгресса, а крайний срок уведомления ассоциаций-членов ФИФА об именах предложенных и допущенных кандидатов — за один месяц до проведения конгресса, при этом избирательный период заканчивается президентскими выборами ФИФА на конгрессе.

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