Гари Невилл: если Глейзеры хотят остаться управлять клубом, они должны сделать пять вещей

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о возможном пути решения проблем в управлении клубом.

«Первое, что должно произойти, — они должны продать клуб после Суперлиги, после 10 лет неудач без Фергюсона и той команды, которая у него была. Но если они действительно хотят остаться — потому что вы никогда не сможете заставить семью Глейзеров продать клуб — тогда они должны сделать четыре или пять вещей.

Первое: они должны прекратить получать дивиденды с клуба, если они хотят восстановить его культуру. Когда владельцы вытягивают деньги из клуба за счёт успешной команды, это плохой сигнал от руководства.

Во-вторых, они должны погасить этот долг, и они могут сделать это, продав акции на сумму £ 500 млн (€ 600 млн) болельщикам. Затем они могут перестроить этот стадион за £ 1 млрд. Если честно, его, наверное, нужно снести.

Ему не нужна реконструкция, ему нужен новый стадион, и эти деньги могут быть выделены из 20-летнего контракта со спонсором на сумму £ 60-70 млн в год (€ 72-84 млн). Назовите это «Олд Траффорд», и у нас будет совершенно новый стадион, который изменит культуру «Манчестер Юнайтед», где у нас лучший стадион в мире. Это должно произойти.

Затем им нужно построить новую тренировочную базу. У нас есть тренировочная база, которая находится позади по уровню тренировочных баз других клубов.



В конце им нужно пойти и вложить £ 100-150 млн (€ 120-180 млн) в год в настоящий спортивный проект наряду с этими четырьмя вещами, и тогда вы сможете сказать: «Семья Глейзеров изменила культуру клуба», — приводит слова Невилла SkySports.