«Челси» продлил контракт с Аспиликуэтой до 2023 года. Игроком интересовалась «Барселона»

Лондонский «Челси» продлил контракт с защитником и капитаном команды Сесаром Аспиликуэтой, сообщает The Athletic.



По информации источника, соглашение было автоматически продлено до лета 2023 года, поскольку футболист сыграл требуемое количество матчей в нынешнем сезоне. Данная процедура не рассматривается как заключение нового договора, поэтому не может быть блокирована из-за наложенных на «Челси» санкций.



Предыдущее соглашение испанца с клубом истекало 30 июня. Ранее футболистом интересовалась каталонская «Барселона».



32-летний Аспиликуэта выступает в составе английского клуба с 2012 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник отметился двумя голевыми передачами в 18 матчах.

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