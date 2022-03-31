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«Челси» продлил контракт с Аспиликуэтой до 2023 года. Игроком интересовалась «Барселона»

«Челси» продлил контракт с Аспиликуэтой до 2023 года. Игроком интересовалась «Барселона»
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Лондонский «Челси» продлил контракт с защитником и капитаном команды Сесаром Аспиликуэтой, сообщает The Athletic.

По информации источника, соглашение было автоматически продлено до лета 2023 года, поскольку футболист сыграл требуемое количество матчей в нынешнем сезоне. Данная процедура не рассматривается как заключение нового договора, поэтому не может быть блокирована из-за наложенных на «Челси» санкций.

Предыдущее соглашение испанца с клубом истекало 30 июня. Ранее футболистом интересовалась каталонская «Барселона».

32-летний Аспиликуэта выступает в составе английского клуба с 2012 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник отметился двумя голевыми передачами в 18 матчах.

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