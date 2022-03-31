Гари Невилл — о тен Хаге: у него больше опыта, чем многие думают

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил кандидатуру наставника «Аякса» Эрика тен Хага на пост главного тренера манкунианцев.

«Он работал во второй команде «Баварии», когда в немецком клубе был Пеп Гвардиола. Он выиграл несколько титулов и кубков в Нидерландах. Он ставит неплохой стиль игры. У него больше опыта в его 52 года, чем многие думают. Это будет большой скачок вперёд, но у него уже есть успешный тренерский опыт, и это хорошо.



На днях я провёл опрос и был совершенно ошеломлён — 240 000 человек проголосовали, и 82% высказались за его кандидатуру вместо Маурисио Почеттино. Я знал, что он будет фаворитом, ведь вы можете увидеть это в социальных сетях», — приводит слова Невилла Sky Sports.