Гари Невилл — о тен Хаге: у него больше опыта, чем многие думают
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил кандидатуру наставника «Аякса» Эрика тен Хага на пост главного тренера манкунианцев.
«Он работал во второй команде «Баварии», когда в немецком клубе был Пеп Гвардиола. Он выиграл несколько титулов и кубков в Нидерландах. Он ставит неплохой стиль игры. У него больше опыта в его 52 года, чем многие думают. Это будет большой скачок вперёд, но у него уже есть успешный тренерский опыт, и это хорошо.
На днях я провёл опрос и был совершенно ошеломлён — 240 000 человек проголосовали, и 82% высказались за его кандидатуру вместо Маурисио Почеттино. Я знал, что он будет фаворитом, ведь вы можете увидеть это в социальных сетях», — приводит слова Невилла Sky Sports.
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