Массимилиано Аллегри рассказал, что дважды отказался возглавить мадридский «Реал»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что у него была возможность возглавить мадридский «Реал».



«Вернулся ли бы я к тренерской деятельности в этом сезоне, будь то работа в «Ювентусе» или другом клубе? Да, это было подходящее время. Я долго не работал и мог вернуться раньше, но на пути возникли личные и семейные проблемы.



Решение вернуться в «Ювентус», помимо того, что связано с владельцами и клубом, также является результатом желания быть ближе к моему сыну, который живёт в Турине со своей матерью. Я человек, который любит, чтобы все близкие мне люди были рядом.



Говорил это раньше и скажу снова: перед нынешним сезоном я уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Следующим утром я позвонил президенту Пересу и сказал, что не приеду, потому что выбрал «Ювентус». Он поблагодарил меня.



Были ли какие-то сомнения? Нет, с тех пор как «Ювентус» позвонил мне в мае, у меня не было никаких сомнений. Конечно, работа в «Реале»… В профессиональном плане это, конечно, было бы венцом моей карьеры: «Милан», «Юве», «Реал».



Но не бывает так, чтобы в твоей жизни было всё. Я действительно счастлив и горд тем, что четыре года тренировал «Милан», а сейчас уже шестой год работаю в таком клубе, как «Ювентус».



Я дважды отказывал «Реалу». Первый раз был, когда продлевал контракт с «Ювентусом». Я сказал президенту «Реала», что уже дал слово Андреа Аньелли», — цитирует Аллегри GQ Italia.