«Фиорентина» пытается сбить цену выкупа Пёнтека у «Герты»

«Фиорентина» заинтересована в сохранении нападающего Кшиштофа Пёнтека на постоянной основе. Итальянский клуб работает над переходом футболиста в клуб на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, у флорентинской команды есть опция выкупа польского игрока за € 15 млн у «Герты», но «Фиорентина» будет добиваться снижения цены.

«Фиорентина» арендовала Пёнтека в зимнее трансферное окно. За новую команду нападающий в 11 матчах во всех турнирах забил шесть голов.



Соглашение Пёнтека с немецким клубом истекает в 2025 году. Также на счету футболиста 22 матча в составе национальной сборной Польши, в которых он забил 10 голов.



Ранее Пёнтек уже играл в Италии. Он выступал в составе «Милана» и «Дженоа».