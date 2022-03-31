Баженов: ожидаю огненного дерби от «Спартака» и «Локо». Главное — побольше голов
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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Локомотивом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Я рассчитываю на большое количество голов. Ожидаю, что будет огненное дерби. В принципе, всегда игра с «Локомотивом» была открытой что с одной стороны, что с другой. Вдобавок хотелось бы, чтобы болельщики наконец пришли и заполнили трибуны.
В моём понимании вообще неважно, кто победит. Главное, чтобы было побольше голов. «Спартаку» ничего не остаётся делать, кроме как открываться и прессинговать. «Локомотив» — тоже строящаяся команда, которая хочет показывать атакующий футбол», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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