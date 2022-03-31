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Бензема и Менди вернулись в общую группу и могут принять участие в матче с «Сельтой»

Бензема и Менди вернулись в общую группу и могут принять участие в матче с «Сельтой»
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Нападающий «Реала» Карим Бензема и защитник Ферлан Менди могут сыграть в матче 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Сельтой», сообщает Marca.

По информации источника, футболисты тренируются в общей группе «сливочных». Игроки могут выйти на поле в игре с «Сельтой», но их главная цель – набрать форму к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

Помимо Бензема и Менди, к тренировкам вернулся форвард Гарет Бэйл.

Ранее сообщалось, что у Менди и Бензема были выявлены мышечные проблемы. Из-за этого футболисты пропустили матч 29-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4).

После 29 туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В активе «Королевского клуба» 66 очков. Матч «Сельта» — «Реал» состоится 2 апреля.

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