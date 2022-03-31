Карпин — о футболистах «Ростова»: я им очень благодарен и горжусь
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на информацию, что футболисты команды воодушевлены играть за клуб под его руководством.
«Не знаю воодушевлены они или нет, но единственное, что могу сказать – они отдаются в каждой тренировке, в каждой игре даже не на 100, а на 150 процентов. За это я им очень благодарен. Да, я горжусь ребятами», — приводит слова Карпина пресс-служба ростовского клуба.
53-летний Карпин вернулся в «Ростов» в начале марта. Специалист будет совмещать должности в клубе и в сборной России. Ранее Карпин уже тренировал донской клуб с декабря 2017 по август 2021 года.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» с 22 очками в 21 туре занимает в турнирной таблице 12-е место.
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