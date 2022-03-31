Карпин: у московских клубов и «Зенита» из-за нынешней ситуации ничего не изменилось

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как на клубы Российской Премьер-Лиги повлияла нынешняя ситуация в мире.



«По-разному. У кого-то вообще ничего не изменилось: в основном это московские клубы и «Зенит», а кому-то сложнее найти замены. У нас на замену иностранцам, и не только им, пришли слишком молодые ребята. Скажу так: у некоторых команд есть сложности, а у некоторых их особо и нет. Но я бы не стал заострять внимание на других командах», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова» на официальном сайте.



Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным футболистам клубов Российской Премьер-Лиги приостанавливать свои соглашения с командами до конца сезона.

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