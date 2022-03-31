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Самедов рассказал, чем Черышев был бы полезен «Спартаку»

Самедов рассказал, чем Черышев был бы полезен «Спартаку»
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов отреагировал на информацию о возможном переходе в московскую команду футболиста испанской «Валенсии» Дениса Черышева.

«Черышев бы усилил «Спартак». Это хороший игрок. Он мог бы даже взять на себя некоторые оборонительные задачи. Если играть латераля в отсутствие Айртона, то Денис был бы ярче в атаке, а в защите его бы страховали. Но под схему в три защитника он, скорее всего, не подойдёт», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, действующее соглашение 31-летнего Черышева с «летучими мышами» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее отец футболиста Дмитрий Черышев выразил желание увидеть сына в московской команде.

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