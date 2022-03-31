«Барселона» попробует подписать полузащитника «РБ Лейпциг» Ольмо следующим летом

Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо является трансферной целью «Барселоны» на 2023 год, сообщает AS.

В подписании игрока заинтересованы как руководство клуба, так и наставник каталонцев Хави. В следующем году до истечения срока контракта игрока с «Лейпцигом» останется один год, и у каталонцев будет возможность осуществить трансфер на более выгодных для себя условиях. В этом году «быки» хотят получить за трансфер Ольмо около € 60 млн.

Отметим, что испанец является воспитанником академии сине-гранатовых.

В текущем сезоне Ольмо сыграл за «РБ Лейпциг» 18 матчей во всех турнирах, забив 3 гола, а также сделав 5 голевых передач. После 27 игр на счету «красных быков» 45 очков в немецкой Бундеслиге. Команда находится на 4-м месте в турнирной таблице.