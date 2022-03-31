«Ливерпуль» заинтересован в подписании 16-летнего вундеркинда «Селтика»

Полузащитник шотландского «Селтика» Бен Доак может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 16-летнего игрока заинтересован «Ливерпуль», сообщает Goal.com.



По информации источника, сам игрок хочет продолжить карьеру в мерсисайдском клубе. В случае перехода Доак присоединится к молодёжной команде «Ливерпуля».



Доак является воспитанником «Селтика». В нынешнем розыгрыше чемпионата Шотландии полузащитник сыграл в двух матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.



После 31 сыгранного тура в шотландском чемпионате «Селтик» располагается на первом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 76 очков.



«Ливерпуль» за 29 туров набрал 69 очков и находится на втором месте в таблице английской Премьер-лиги.