Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» заинтересован в подписании 16-летнего вундеркинда «Селтика»

«Ливерпуль» заинтересован в подписании 16-летнего вундеркинда «Селтика»
Комментарии

Полузащитник шотландского «Селтика» Бен Доак может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 16-летнего игрока заинтересован «Ливерпуль», сообщает Goal.com.

По информации источника, сам игрок хочет продолжить карьеру в мерсисайдском клубе. В случае перехода Доак присоединится к молодёжной команде «Ливерпуля».

Доак является воспитанником «Селтика». В нынешнем розыгрыше чемпионата Шотландии полузащитник сыграл в двух матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

После 31 сыгранного тура в шотландском чемпионате «Селтик» располагается на первом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 76 очков.

«Ливерпуль» за 29 туров набрал 69 очков и находится на втором месте в таблице английской Премьер-лиги.

Новость по теме
«Реал» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании хавбека «Порту». За него хотят € 40 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022