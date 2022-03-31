Месси был потрясён, когда фанат Эквадора схватил его за шею, чтобы сделать селфи. Фото

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал участником неприятного инцидента после окончания матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 в Катаре, сообщает Goal.

По информации источника, Месси был явно потрясён после того, как болельщик из Эквадора выбежал на поле и схватил его за шею, пытаясь сделать селфи с игроком сборной Аргентины.

Напомним, встреча между командами Аргентины и Эквадора состоялась 30 марта в Гуаякиле на стадионе «Монументаль — Банко Пичинча» и завершилась со счётом 1:1.

Обе команды гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу в Катаре. Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира состоится в Дохе 1 апреля. ЧМ-2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.