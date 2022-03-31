Месси был потрясён, когда фанат Эквадора схватил его за шею, чтобы сделать селфи. Фото
Поделиться
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал участником неприятного инцидента после окончания матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 в Катаре, сообщает Goal.
По информации источника, Месси был явно потрясён после того, как болельщик из Эквадора выбежал на поле и схватил его за шею, пытаясь сделать селфи с игроком сборной Аргентины.
Напомним, встреча между командами Аргентины и Эквадора состоялась 30 марта в Гуаякиле на стадионе «Монументаль — Банко Пичинча» и завершилась со счётом 1:1.
Обе команды гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу в Катаре. Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира состоится в Дохе 1 апреля. ЧМ-2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Комментарии
- 31 марта 2022
-
22:36
-
22:29
-
22:28
-
22:27
-
22:19
-
22:11
-
21:55
-
21:54
-
21:38
-
21:37
-
21:35
-
21:33
-
21:26
-
21:18
-
21:14
-
21:00
-
20:58
-
20:47
-
20:36
-
20:27
-
20:23
-
20:17
-
20:16
-
20:13
-
20:07
-
19:59
-
19:58
-
19:52
-
19:51
-
19:49
-
19:41
-
19:29
-
19:28
-
19:23
-
19:14
Партнерский контент