Футболист «Бордо» воровал обувь партнёров по команде и продавал её в интернете

Один из футболистов французского «Бордо» попался на воровстве, сообщает издание RMC Sport.



По информации источника, молодой игрок, чьё имя не раскрывается, воровал обувь партнёров по команде и продавал её в интернете. Футболиста разоблачила его бывшая девушка.



Отмечается, что одноклубники воровавшего игрока посчитали, что не смогут больше работать с ним. Руководство отстранило футболиста на один матч и выписало ему штраф. Игроки были недовольны мягкостью решения руководства клуба, но со временем разногласия между партнёрами по команде были улажены.



После 29 сыгранных туров во французской Лиге 1 «Бордо» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 22 очка. Лидирует в соревнованиях «Пари Сен-Жермен» (65).

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