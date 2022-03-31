Глава оргкомитета ЧМ-2022: мы всегда были открыты к диалогу и конструктивной критике

Генеральный секретарь, верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан Аль Тавади прокомментировал выступление президента футбольной ассоциации Норвегии Лизе Клавенесс.
«Во-первых, я хотел бы выразить разочарование. Президент футбольной ассоциации Норвегии находится с визитом в нашей стране, но она не просила о встрече. Она также не взывала к диалогу перед сегодняшним съездом.
Призываю всех, мы всегда были открыты к диалогу и конструктивной критике. Конструктивная критика, основанная на обсуждении, понимании проблем и понимании контекста проблем. У нас всегда были открыты двери, и у нас всегда будут открыты двери для всех, кто хочет разобраться в том или ином вопросе», — цитирует Аль Тавади NRK.
Ранее президент футбольной ассоциации Норвегии Лизе Клавенесс, выступая на конгрессе ФИФА, заявила, что организаторы чемпионата мира должны продолжить оказывать влияние на гуманитарную обстановку в стране.
- 31 марта 2022
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