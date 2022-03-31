Жоржиньо прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2022
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Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо прокомментировал невыход национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Итальянцы в отборе на турнир уступили сборной Северной Македонии (0:1).
«В футболе, как и в жизни, можно выиграть, а можно проиграть. Бывают такие поражения, которые более болезненны, чем остальные, они оставляют свой след.
Поверьте, моя печаль сильнее, чем вы можете себе представить. Но футбол – это не просто спорт, это школа невероятных ценностей: он учит не сдаваться, учиться на своих ошибках, быть вместе в трудные времена.
Носить эту футболку – моя сбывшаяся мечта, и это останется большой честью для меня. Мы учимся и поднимаемся. Двигаемся дальше. Вперёд, Италия», — написал Жоржиньо в соцсетях.
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