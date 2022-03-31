Жоржиньо прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2022

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо прокомментировал невыход национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Итальянцы в отборе на турнир уступили сборной Северной Македонии (0:1).

«В футболе, как и в жизни, можно выиграть, а можно проиграть. Бывают такие поражения, которые более болезненны, чем остальные, они оставляют свой след.



Поверьте, моя печаль сильнее, чем вы можете себе представить. Но футбол – это не просто спорт, это школа невероятных ценностей: он учит не сдаваться, учиться на своих ошибках, быть вместе в трудные времена.



Носить эту футболку – моя сбывшаяся мечта, и это останется большой честью для меня. Мы учимся и поднимаемся. Двигаемся дальше. Вперёд, Италия», — написал Жоржиньо в соцсетях.