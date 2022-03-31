Мария Захарова — о решении ФИФА по русскому языку: это официальный язык ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала включение русского в список официальных языков ФИФА.
«Это официальный язык ООН», — приводит слова Захаровой «Спорт-экспресс».
Сегодня, 31 марта, на заседании 72-го конгресса ФИФА в Дохе (Катар) русский язык был утверждён в качестве одного из официальных в организации.
Напомним, членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Соответствующее решение принято на 72-м конгрессе ФИФА, который состоялся 31 марта в Катаре. На заседании также присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.
Ранее возникали предпосылки к вынесению на голосование вопроса об исключении или приостановке членства России в ФИФА, однако в соответствующем модуле конгресса этот вопрос не был поднят. При этом ФИФА и УЕФА уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона.
- 31 марта 2022
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