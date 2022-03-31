«РБ Лейпциг» не продаст Нкунку дешевле € 75 млн и намерен продлить с ним контракт

«РБ Лейпциг» планирует сохранить в своём составе полузащитника Кристофера Нкунку, за которого ранее запрашивал у потенциальных покупателей € 75 млн. Об этом сообщает ESPN.

По сведениям источника, немецкий клуб намерен начать переговоры о продлении контракта с 24-летним французским полузащитником. Действующее соглашение Нкунку с «РБ Лейпциг» истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен», «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити», «Арсенал» и мюнхенская «Бавария» заинтересованы в переходе игрока.



В нынешнем сезоне Нкунку в 39 матчах во всех турнирах забил 26 голов и отдал 15 результативных передач. Ранее полузащитник выступал в составе «ПСЖ», воспитанником которого и является.