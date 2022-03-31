«РБ Лейпциг» не продаст Нкунку дешевле € 75 млн и намерен продлить с ним контракт
Поделиться
«РБ Лейпциг» планирует сохранить в своём составе полузащитника Кристофера Нкунку, за которого ранее запрашивал у потенциальных покупателей € 75 млн. Об этом сообщает ESPN.
По сведениям источника, немецкий клуб намерен начать переговоры о продлении контракта с 24-летним французским полузащитником. Действующее соглашение Нкунку с «РБ Лейпциг» истекает летом 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен», «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити», «Арсенал» и мюнхенская «Бавария» заинтересованы в переходе игрока.
В нынешнем сезоне Нкунку в 39 матчах во всех турнирах забил 26 голов и отдал 15 результативных передач. Ранее полузащитник выступал в составе «ПСЖ», воспитанником которого и является.
Новость по теме«Бавария» может купить Нкунку у «РБ Лейпциг» за € 70 млн
Комментарии
- 31 марта 2022
-
22:36
-
22:29
-
22:28
-
22:27
-
22:19
-
22:11
-
21:55
-
21:54
-
21:38
-
21:37
-
21:35
-
21:33
-
21:26
-
21:18
-
21:14
-
21:00
-
20:58
-
20:47
-
20:36
-
20:27
-
20:23
-
20:17
-
20:16
-
20:13
-
20:07
-
19:59
-
19:58
-
19:52
-
19:51
-
19:49
-
19:41
-
19:29
-
19:28
-
19:23
-
19:14
Партнерский контент