Рой Кин: давайте не будем забывать, какой Гвардиола невероятный тренер

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной ирландии Рой Кин высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Я всё ещё называю «Манчестер Сити» фаворитом на чемпионство. Мы упоминаем Клоппа, как будто Пеп Гвардиола не знает, как завершить начатое в важных играх и в чемпионатах.



Давайте не будем забывать, какой он невероятный тренер, я всё ещё думаю, что «Манчестер Сити» сделает это», — приводит слова бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Daily Mail.

Английская Премьер-лига возобновится в эти выходные после перерыва на матчи национальных сборных: «Ливерпуль» примет «Уотфорд» на «Энфилде», а «Манчестер Сити» отправится на выезд к «Бёрнли» в субботу.

«Ливерпуль», находится на втором месте, набрав 69 очков после 29 туров. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на одно очко.