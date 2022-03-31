Женский «Локомотив» разгромил «Чертаново» в Суперлиге
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Сегодня, 31 марта, в матче 4-го тура женской Суперлиги встречались «Локомотив» и «Чертаново». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 3:0.
Голами в составе железнодорожников отметились Анна Беломытцева, Нелли Коровкина и Надежда Ильиных. «Локомотив» в трёх матчах турнира набрал девять очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. Ранее московская команда сначала разгромила «Рубин» (3:0), а затем переиграла «Енисей» (1:0), играя в меньшинстве. У возглавляющего таблицу «Зенита» из Санкт-Петербурга 12 очков, но на одну проведённую игру больше.
Результаты остальных матчей 4-го тура женской Суперлиги по футболу:
«Ростов» 0:2 «Зенит»
ЦСКА 3:0 «Рязань-ВДВ»
«Звезда-2005» 2:2 «Краснодар»
«Енисей» 2:0 «Рубин»
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