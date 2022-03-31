«Манчестер Сити» потратил на услуги агентов за год больше всех в АПЛ — £ 35,1 млн

Футбольная ассоциация Англии (FA) на своём официальном сайте опубликовала данные о сумме вознаграждений посредникам в период со 2 февраля 2021 года по 31 января 2022 года. Больше всех в английской Премьер-лиге на услуги агентов потратил «Манчестер Сити».
«Горожане» за год заплатили посредникам £ 35,1 млн (€ 41,4 млн). Вторым в рейтинге идёт «Манчестер Юнайтед» (£ 29 млн). Тройку замыкает «Челси» (£ 28,2 млн).
«Ливерпуль с £ 22,1 млн находится в списке на четвёртом месте, а «Арсенал» (£ 18,7 млн) – на пятом. В топ-10 также вошли «Тоттенхэм Хотспур» (13,9 млн), «Уотфорд» (£ 12,6 млн), «Лестер Сити» (£ 12 млн), «Вулверхэмптон» (£ 12 млн) и «Эвертон» (£ 11,5 млн).
После 29 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 70 очков.
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