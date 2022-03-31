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Лапорт о матчах с «Ливерпулем» и «Атлетико»: это шанс показать, что мы лучше, чем соперник

Лапорт о матчах с «Ливерпулем» и «Атлетико»: это шанс показать, что мы лучше, чем соперник
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Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт прокомментировал предстоящие матчи с «Ливерпулем» и мадридским «Атлетико».

«Это хороший вызов, но, более того, это возможность. Мы рассматриваем это как шанс показать, что мы лучше, чем другие команды. Я думаю, что в тот футбол, в который мы играем, больше никто в мире не играет. Мы тоже ошибаемся, как и все.

Это то, что Пеп просит от нас, рискнуть, и я в восторге, потому что мне нравится рисковать. Мне нравится быть храбрым. Люди начинают говорить об этом, но это то, что от нас требуется. Я люблю рисковать.

Если тренер просит идти на риск, то он, конечно же, защитит своих игроков, если они совершат ошибку. Похоже, именно так действуют и Гвардиола, и главный тренер сборной Испании Луис Энрике», — цитирует испанца Daily Mail.

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