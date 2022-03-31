Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ювентуса» Аллегри назвал трёх сильнейших игроков поколения

Главный тренер «Ювентуса» Аллегри назвал трёх сильнейших игроков поколения
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал трёх сильнейших игроков поколения.

«Влахович — молодой парень, у которого не много международного опыта, но у него есть необходимые качества. Он хочет и способен развиваться, и у него много времени для этого. У Душана проявляется огромная страсть, когда он действует у ворот соперника.

«Ювентус» сделал важный трансфер. Влахович, Мбаппе и Холанд – сильнейшие игроки своего поколения», — цитирует Аллегри GQ Italia.

Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе текущего года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 7 матчах Серии А за туринский клуб, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2020 года Влахович вызывается в сборную Сербии.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Душан Влахович признан лучшим игроком «Ювентуса» в феврале
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022