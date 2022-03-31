Главный тренер «Ювентуса» Аллегри назвал трёх сильнейших игроков поколения

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал трёх сильнейших игроков поколения.
«Влахович — молодой парень, у которого не много международного опыта, но у него есть необходимые качества. Он хочет и способен развиваться, и у него много времени для этого. У Душана проявляется огромная страсть, когда он действует у ворот соперника.
«Ювентус» сделал важный трансфер. Влахович, Мбаппе и Холанд – сильнейшие игроки своего поколения», — цитирует Аллегри GQ Italia.
Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе текущего года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 7 матчах Серии А за туринский клуб, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2020 года Влахович вызывается в сборную Сербии.
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