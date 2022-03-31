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Президент ФИФА Инфантино высказался о невыходе сборной Италии на ЧМ-2022

Президент ФИФА Инфантино высказался о невыходе сборной Италии на ЧМ-2022
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о невыходе сборной Италии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Мне хочется плакать. Грустное время для всех итальянцев. Сборная пропускает второй чемпионат мира.

Я вспоминаю об эмоциях, которые испытывал во время чемпионатов 1978 и 1982 года – благодаря таким событиям и влюбляешься в футбол. Жалко итальянских детишек», — цитирует Инфантино La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 25 марта состоялся полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев. В финальном матче отбора на мундиаль Северная Македония уступила Португалии (0:2), которая и получила путёвку на турнир.

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