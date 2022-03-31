Нападающий «Реала» может продолжить карьеру в «Милане»
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32-летний нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах валлийца заинтересован «Милан», сообщает в своих соцсетях журналист Руди Галетти.
По информации источника, технический директор «россонери» Паоло Мальдини уже провёл встречу с представителями футболиста по поводу возможного перехода.
Гарет Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года, куда перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» за € 101 млн. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня нынешнего года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Бэйл сыграл в четырёх матчах, в которых забил один гол. С 2006 года форвард выступает за сборную Уэльса.
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