Винисиус летом подпишет новый контракт с «Реалом»
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор предстоящим летом переподпишет соглашение с испанской командой. Об этом сообщает Managing Madrid.
По сведениям источника, 21-летний футболист является одним из самым низкооплачиваемых игроков мадридского клуба.
Винисиус Жуниор стал игроком «Реала» в 2018 году, перейдя из «Фламенго» за € 45 млн. В нынешнем сезоне на счету нападающего 39 проведённых матчей во всех турнирах, 17 голов и 14 результативных передач. Действующее соглашение Жуниора со «сливочными» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Винисиуса оценивается порталом Transfermarkt в € 100 млн.
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