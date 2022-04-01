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«Ньюкасл» сделал предложение о переходе капитану «Милана»

«Ньюкасл» сделал предложение о переходе капитану «Милана»
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Английский «Ньюкасл» заинтересован в подписании контракта с защитником и капитаном «Милана» Алессио Романьоли, который предстоящим летом станет свободным агентом. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, «Милан» всеми силами пытается сохранить в своей команде 27-летнего футболиста. Представители «Ньюкасла» уже связывались с Романьоли и сделали ему предложение о переходе. Также в игроке заинтересован «Лацио».

Ранее сообщалось, что Романьоли не смог договориться с нынешним клубом о продлении соглашения. Романьоли стал игроком «Милана» в 2015 году, перейдя из «Ромы». В нынешнем сезоне итальянский защитник в 25 матчах во всех турнирах стал автором гола и результативной передачи. Рыночная стоимость Романьоли оценивается в € 20 млн.

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