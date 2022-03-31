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«Милан» и «Интер» хотят подписать нападающего «Бенфики». За него ждут не менее € 60 млн

«Милан» и «Интер» хотят подписать нападающего «Бенфики». За него ждут не менее € 60 млн
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Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 22-летнего игрока заинтересованы «Милан» и «Интер», сообщает A Bola.

По информации источника, португальский клуб хочет получить не менее € 60 млн за трансфер уругвайского футболиста. Отмечается, что за Нуньесом также следят «Арсенал», «Вест Хэм Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

Уругваец выступает за «Бенфику» с 2020 года, куда перешёл из «Альмерии» за € 24 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Нуньес сыграл в 22 матчах, в которых забил 20 голов и сделал две результативные передачи.

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