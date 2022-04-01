Экс-футболист «Торпедо» тренируется с «Манчестер Сити»

В составе английского «Манчестер Сити» тренируется украинский футболист Андрей Кравчук.

«Я так благодарен «Манчестер Сити» за предоставленную мне возможность тренироваться с ними. Я давно не видел Алекса, но он всегда помогал мне, даже когда мы вместе играли в «Шахтёре», — цитирует Кравчука Goal.

Бывший одноклубник защитника горожан Александра Зинченко играл за московское «Торпедо» в Футбольной национальной лиге. 23-летнему игроку была предложена возможность тренироваться с основной командой английского клуба, чтобы поддерживать свою форму после того, как его соглашение с «Торпедо» было аннулировано.

Кравчук впервые встретил капитана сборной Украины, когда им было 11 и 13 лет, в академии донецкого «Шахтёра».