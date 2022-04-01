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Руководство «Ман Юнайтед» определилось с фаворитом на пост тренера после собеседований

Руководство «Ман Юнайтед» определилось с фаворитом на пост тренера после собеседований
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Руководство «Манчестер Юнайтед» считает главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага фаворитом на пост наставника «красных дьяволов», сообщает The Telegraph.

По информации источника, главы «МЮ» приняли такое решение после собеседования с нидерландцем. Представители «красных дьяволов» также пообщались с тренером «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино и ещё одним неизвестным кандидатом. Манкунианцы планируют ещё раз встретиться с кандидатами и после принять решение.

Ранее сообщалось, что претендентами на пост тренера манчестерского клуба также являются Хулен Лопетеги, возглавляющий «Севилью», и Луис Энрике из сборной Испании.

Сейчас «МЮ» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».

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