Руководство «Ман Юнайтед» определилось с фаворитом на пост тренера после собеседований

Руководство «Манчестер Юнайтед» считает главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага фаворитом на пост наставника «красных дьяволов», сообщает The Telegraph.
По информации источника, главы «МЮ» приняли такое решение после собеседования с нидерландцем. Представители «красных дьяволов» также пообщались с тренером «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино и ещё одним неизвестным кандидатом. Манкунианцы планируют ещё раз встретиться с кандидатами и после принять решение.
Ранее сообщалось, что претендентами на пост тренера манчестерского клуба также являются Хулен Лопетеги, возглавляющий «Севилью», и Луис Энрике из сборной Испании.
Сейчас «МЮ» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».
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