Куртуа — о разгромном поражении «Реала» в матче с «Барселоной»: эта игра была лишь кочкой

Голкипер «Реала Тибо Куртуа прокомментировал разгромное поражение команды в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Встреча прошла в Мадриде и завершилась победой каталонского клуба со счётом 4:0.

«Мы провели не лучший матч. В конце концов, были люди, которые остались, и единственное, что могут сделать игроки, это поблагодарить болельщиков за то, что они поддерживали нас до конца, несмотря на результат. Есть полная уверенность, что эта игра была лишь кочкой, такое бывает. Сезон никогда не бывает идеальным, и всегда есть игра, которую мы можем проиграть. Иногда лучше проиграть один раз, чем проиграть три раза подряд», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

После 29 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 66 очков. «Барселона» занимает третье место, набрав 54 очка.