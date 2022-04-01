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Матич: «МЮ» хочет финишировать в первой четвёрке АПЛ

Матич: «МЮ» хочет финишировать в первой четвёрке АПЛ
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал об атмосфере в раздевалке, а также о задачах команды на концовку сезона.

«Атмосфера в команде зависит от наших результатов. На данный момент у нас не лучшая ситуация в чемпионате. Я не могу назвать атмосферу прекрасной. Мы должны сохранять оптимизм и верить до конца. Мы хотим финишировать в первой четвёрке. От этого будет зависеть атмосфера в раздевалке. Если попадём в топ-4, то все будут… не могу сказать, что счастливы, но удовлетворены этим. Если мы этого не сделаем, то нам будет очень грустно. В нашей раздевалке много отличных игроков. Мы должны справиться с давлением», — цитирует Матича Talksport.

После 29 матчей «МЮ» занимает шестое место в АПЛ, набрав 50 очков.

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