Федерация футбола Алжира потребовала переиграть матч с Камеруном в отборе ЧМ-2022

Федерация футбола Алжира выступила с заявлением, в котором сообщила, что обратилась в ФИФА, чтобы переиграть ответный матч плей-офф за право выхода на ЧМ-2022 с Камеруном. Встреча завершилась со счётом 2:1 после дополнительного времени в пользу камерунцев.
«Алжирская федерация футбола (ФАФ) подала апелляцию в ФИФА на скандальное судейство, исказившее результат ответного матча плей-офф Алжир – Камерун. ФАФ полна решимости использовать все разрешенные законом средства для восстановления своих прав и переиграть матч на условиях, гарантирующих честность и беспристрастность арбитража. ФАФ также просит органы ФИФА начать расследование, чтобы пролить свет на судейство матча Алжир – Камерун», — говорится в заявлении.
Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира пройдёт в Дохе 1 апреля. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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