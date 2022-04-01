Артета ответил на слова Джеррарда, который призвал Саку не жаловаться на грубую игру

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на слова наставника «Астон Виллы» Стивена Джеррара, который раскритиковал высказывания нападающего «Арсенала» Букайо Саки по поводу грубой игры со стороны соперников.

«Единственный человек, который может защитить игроков, — это судья, он определяет уровень игры, а также уровень контакта и физической силы, разрешенный в матче. Мы должны защищать наших лучших игроков. Букайо чувствует себя хорошо, он тренируется сегодня. Букайо сказал, что не собирается жаловаться, но хочет последовательности в судействе», — приводит слова Артеты Daily Mail.

19 марта на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» уступила «Арсеналу» со счётом 0:1.