Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который выступает за «Астон Виллу» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает Sport.es.

По данным источника, «Ньюкасл» следит за ситуацией с контрактом Коутиньо в «Барселоне» и готова предложить футболисту € 1 млн за то, чтобы он перешёл в их клуб.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» хочет подождать до мая, чтобы принять окончательное решение. «Астон Вилла» может выкупить Коутиньо за € 40 млн.

29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году.