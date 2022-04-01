Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «Ньюкасле»
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который выступает за «Астон Виллу» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает Sport.es.
По данным источника, «Ньюкасл» следит за ситуацией с контрактом Коутиньо в «Барселоне» и готова предложить футболисту € 1 млн за то, чтобы он перешёл в их клуб.
Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» хочет подождать до мая, чтобы принять окончательное решение. «Астон Вилла» может выкупить Коутиньо за € 40 млн.
29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году.
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