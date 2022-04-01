Полузащитник «Лестера» Ндиди выбыл до конца сезона

Полузащитник «Лестер Сити» Уилфрид Ндиди пропустит остаток сезона. У нигерийского игрока обнаружена травма колена. Сообщается, что он уже перенёс операцию.
«Уилфрид Ндиди пропустит остаток сезона, это неприятно для нас, но он будет готов к началу следующей кампании. Это очень печально. Он был превосходным игроком для меня. Он столкнулся с ужасной травмой и уже перенёс операцию, восстановление продлится до июня», приводит слова Брэндана Роджерса BBC.
25-летний полузащитник получил травму в ответной игре 1/8 плей-офф Лиги Конференции с Ренном(1:2). Также он был исключён из списка вызванных в сборную Нигерии футболистов для участия в матчах отбора на чемпионат мира-2022. В текущем сезоне Ндиди провёл 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
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