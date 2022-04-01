Медведев вылетел из «Мастерса», почему Хвича покинул «Рубин». Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал «Мастерса», стала известна причина, по которой Хвича Кварацхелия покинул «Рубин», а министр спорта Великобритании назвал Россию изгоем. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Медведев в двух сетах уступил Хуркачу и не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Майами.

2. В «Рубине» объяснили, почему решили расторгнуть контракт с Хвичей Кварацхелией.

3. Министр спорта Великобритании: Россия — изгой на мировой арене спорта.

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