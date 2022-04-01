Медведев вылетел из «Мастерса», почему Хвича покинул «Рубин». Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал «Мастерса», стала известна причина, по которой Хвича Кварацхелия покинул «Рубин», а министр спорта Великобритании назвал Россию изгоем. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Медведев в двух сетах уступил Хуркачу и не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Майами.
2. В «Рубине» объяснили, почему решили расторгнуть контракт с Хвичей Кварацхелией.
3. Министр спорта Великобритании: Россия — изгой на мировой арене спорта.
4. Зарема Салихова прокомментировала переход защитника «Спартака» Айртона во «Фламенго».
5. Представитель ФИФА оценила шансы Италии попасть на ЧМ-2022, если организация исключит Иран.
6. Глава Норвежской федерации осудила проведение ЧМ-2022 в Катаре из-за гибели рабочих.
7. Месси не хочет возвращаться в «Барселону» после заявлений президента клуба Лапорты.
8. Тедеско сравнил свои команды в «Спартаке» и «РБ Лейпциг».
9. Руководство «Ман Юнайтед» определилось с фаворитом на пост тренера после собеседований.
10. Стерлинг: в первом бою с Яном рефери и врач спасли меня.
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