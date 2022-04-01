Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саутгейт: я считаю, что мы одни из претендентов на титул

Саутгейт: я считаю, что мы одни из претендентов на титул
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил шансы своего коллектива на предстоящем чемпионате мира в Катаре-2022.

«Я уже говорил это команде, если мы сможем пройти в полу-финал, то сможем выйти и в финал. Если пройдём в финал, то можем его выиграть. Это и так понятно.

У нас были хорошие выступления последние 3-4 года и я считаю, что мы одни из претендентов на титул.
Но сделать это очень трудно, и мы должны играть максимально хорошо, чтобы заслужить это.

Это действительно испытание для нас, потому что нам нужно быть в хорошей форме. Над этим мы работаем каждый день. Я думаю, что мы именно та команда, с которой остальные сборные не хотят встретиться», — приводит слова Саутгейта SkySports.

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира пройдёт в Дохе сегодня, 1 апреля, в 19:00 мск. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
«Следует очень тщательно подбирать слова». В Катаре ответили на высказывания Саутгейта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022