«Уфа» расторгла контракт с двоюродным братом Лукаку. Он не сыграл ни одного матча за клуб

Защитник «Уфы» Боли Болинголи Мбомбо покинул команду. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт с футболистом был прерван по соглашению сторон. Напомним, что «Уфа» арендовала защитника у шотландского «Селтика» до конца нынешнего сезона. Болинголи не провёл ни одного матча за башкирский клуб.
Защитник является воспитанником бельгийского «Брюгге», в его составе он становился чемпионом Бельгии, обладателем Кубка и Суперкубка Бельгии. В начале 2017 года Боли на правах аренды перешёл в бельгийский «Сент-Трюйден», а летом этого же года подписал контракт с венским «Рапидом».
Летом 2019 года Болинголи подписал четырёхлетний контракт с «Селтиком», в составе которого стал чемпионом Шотландии, обладателем Кубка Шотландии и Кубка лиги. Сезон-2020/2021 Боли провёл в аренде в турецком «Истанбул Башакшехир», затем вернулся в «Селтик».
Боли является двоюродным братом Ромелу и Жордана Лукаку.
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