Кавани может перейти в «Бока Хуниорс», чтобы быть ближе к семье

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины. 35-летний уругваец близок к переходу в «Бока Хуниорс», информирует Todofichajes.
Согласно сведениям источника, после десяти лет выступлений в Европе Кавани хочет перебраться поближе к своей семье – в Южную Америку. Футболист намерен отработать свой контракт с «МЮ» до конца и покинуть клуб в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что Эдинсон Кавани не планирует продлевать соглашение с «Манчестер Юнайтед», истекающее в конце сезона-2021/2022. Уругвайский футболист имеет несколько вариантов продолжения карьеры в испанской Ла Лиге.
35-летний Кавани подписал контракт с «МЮ» в октябре 2020 года, присоединившись к команде на правах свободного агента. В нынешнем сезоне нападающий в 12 матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал результативную передачу.
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