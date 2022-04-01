Лапорт: если вы критикуете игрока в наши дни — вы не причиняете ему вреда

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт высказался о критике в адрес футболистов.

«Дело в том, что если вы критикуете игрока в наши дни, вы не причиняете ему вреда. Скажи мне, что я бесполезен, и я посмеюсь. Проблема в том, что это читает твоя мама или папа, или кто-то, кто знает тебя всю жизнь, читает, что ты плохой человек. Почему о тебе так плохо говорят? Или ошибки… Люди думают, что футболисты должны быть как в игре FIFA: чтобы передача шла сама, чтобы игроки и мяч двигались, чтобы у нас было время подумать.

Как вы думаете, мы, игроки, хотим ошибаться? Вы действительно думаете, что мы зарабатываем пенальти и хотим промахнуться? Вот ты промахиваешься, и тут начинается это: «бесполезен» или что-то в этом роде. Мы должны ценить человека, который делает все правильно, а не сосредотачивать внимание на игроке, который делает ошибку; он всегда один на большом экране. Почему? Почему нужно обвинять его, а не хвалить того, кто все сделал правильно? Но это риски, связанные с игрой и тем, как устроено общество», – приводит слова Лапорта The Guardian.