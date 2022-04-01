Представители Украины на конгрессе ФИФА призывали к исключению России из организации

Посол Украины в Катаре Андрей Кузьменко был одним из наблюдателей на 72-м конгрессе ФИФА и призывал лишить Российский футбольный союз (РФС) членства в организации.

«Я думаю, что РФС нужно исключить из ФИФА», — сказал Кузьменко в эфире телеканала «Аль-Джазира», его слова приводит ABC.

Напомним, членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Соответствующее решение принято на 72-м конгрессе ФИФА, который состоялся 31 марта в Катаре. На заседании также присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.

Ранее возникали предпосылки к вынесению на голосование вопроса об исключении или приостановке членства России в ФИФА, однако в соответствующем модуле конгресса этот вопрос не был поднят. При этом ФИФА и УЕФА уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона.