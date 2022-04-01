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«Я выглядел как имбецил, когда защищал его». Пике – об экс-президенте «Барселоны» Бартомеу

«Я выглядел как имбецил, когда защищал его». Пике – об экс-президенте «Барселоны» Бартомеу
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о бывшем президенте каталонского клуба Хосепе Бартомеу.

«Почему я злюсь на Бартомеу? Потому что он солгал мне о «Барсагейте», когда клуб нанял специальных людей для того, чтобы критиковать игроков. Мне и Лионелю Месси он сказал в лицо, что ничего об этом не знает.

Мы сказали, что всё понимаем и рассчитываем, что он примет меры. Только потом я узнал, что за этим действительно стоял Бартомеу.

Если он солгал мне в лицо по такому серьёзному вопросу, тогда я выглядел как имбецил, когда защищал его», — цитирует Пике Marca.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры 35-летний защитник сыграл в 24 матчах, в которых забил один гол.

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