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Роналдиньо рассказал, кого ему по игре напоминает Килиан Мбаппе

Роналдиньо рассказал, кого ему по игре напоминает Килиан Мбаппе
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Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Роналдиньо высказался о форварде парижан Килиане Мбаппе.

«Он мне нравится, великолепный игрок. Он тот футболист, за которым хочется наблюдать. Килиан силён, хорош в дриблинге и быстр. Это молодой и совершенный игрок. Мбаппе немного напоминает мне Николя Анелька.

Перейдёт ли Килиан в «Реал»? Ему самому это решать. Мбаппе может остаться, но решение за ним. Он подойдёт любой команде. Надеюсь, Килиан примет правильное решение», — цитирует Роналдиньо Marca.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 26 голов и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за французский «ПСЖ». Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона.

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