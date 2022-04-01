Роналдиньо рассказал, кого ему по игре напоминает Килиан Мбаппе

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Роналдиньо высказался о форварде парижан Килиане Мбаппе.
«Он мне нравится, великолепный игрок. Он тот футболист, за которым хочется наблюдать. Килиан силён, хорош в дриблинге и быстр. Это молодой и совершенный игрок. Мбаппе немного напоминает мне Николя Анелька.
Перейдёт ли Килиан в «Реал»? Ему самому это решать. Мбаппе может остаться, но решение за ним. Он подойдёт любой команде. Надеюсь, Килиан примет правильное решение», — цитирует Роналдиньо Marca.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 26 голов и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за французский «ПСЖ». Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона.
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